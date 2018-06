Aeronaves não pousam mais em Congonhas sem reversor Em depoimento à CPI do Apagão da Câmara dos Deputados, o diretor de Segurança da TAM, Marco Aurélio Castro, disse que a empresa não está mais recomendando que as aeronaves da companhia pousem em Congonhas sem um dos reversores funcionando e com pista molhada. Ao responder a pergunta do deputado Marco Maia, Castro disse que nenhum avião pousa mais nas mesmas condições do vôo 3054. "Essa atitude nós já tomamos, ninguém pousa mais naquelas condições", disse o diretor.