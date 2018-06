Aeroporto de Belo Horizonte é fechado devido ao mau tempo A chuva forte e as nuvens atrapalharam o funcionamento dos aeroportos da região metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira, 6. O aeroporto da Pampulha ficou fechado por cerca de 20 minutos, por volta das 8 horas, e ficou com pousos e decolagens suspensos até 8h30, segundo a Infraero, quando o aeroporto passou a operar por instrumentos. Três vôos foram transferidos para o aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Grande Belo Horizonte, que também foi afetado pelo mau tempo e estava operando por instrumentos. Metrô O metrô de Belo Horizonte também enfrentava problemas na manhã desta terça-feira, operando com atraso em algumas estações na manhã desta terça-feira. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), responsável pela gerência do sistema, os trens estavam operando com dificuldades em razão de problemas técnicos no sistema de abastecimento de energia elétrica. O atraso chegava a mais de uma hora e meia. O problema ocorria principalmente no trecho São Gabriel - Vilarinho. Segundo, ainda, a CBTU, as estações Valdomiro Lobo e Floramar tiveram que ser temporariamente paralisadas para que as viagens prosseguissem com mais velocidade. Uma equipe de técnicos estava no local onde foi detectado o problema para consertar a rede de transmissão. Não havia previsão de quando o metrô voltaria a operar normalmente na capital mineira.