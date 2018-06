Aeroporto de Confins cancela 189 voos por causa do mau tempo

SÃO PAULO - O mau tempo na região de Belo Horizonte provocou o cancelamento de 189 voos no Aeroporto de Confins, em Minas Gerais, desde o início deste sábado, 16. Segundo a BH Airport, concessionária que administra o local, outros 25 voos estavam atrasados até o começo da noite em razão das condições meteorológicas adversas registradas na região metropolitana.

A forte chuva e o céu encoberto desde o início da manhã fizeram com que o Aeroporto de Confins ficasse abaixo das condições mínimas para pousos e decolagens, mesmo operando por instrumentos. "Os atrasos e cancelamentos trazem reflexos na infraestrutura que é planejada para a demanda em condições normais de operação. Por isso, é recomendável que os passageiros entrem em contato com a companhia aérea para receber as orientações de viagem", informa a concessionária.

A BH Airport afirma que "está realizando todos os esforços, em cooperação com as companhias aéreas e controle do espaço aéreo, para restabelecer a normalidade das operações no menor espaço de tempo possível".