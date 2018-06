Aeroporto de Congonhas suspende pousos por 13 minutos A torre de controle do Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul de São Paulo, interditou a pista para pousos entre as 15h07 e 15h20 desta quarta-feira, 28, por conta das más condições do tempo. No período, as decolagens transcorreram normalmente. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), 15 vôos partiram com atrasos, superiores a 45 minutos, desde a abertura do aeroporto. Até as 16 horas, não registrou-se pousos fora do horário programado.