Aeroporto de Congonhas tem filas de 200 metros A situação continua caótica nos aeroportos de São Paulo, com longas filas de espera e vários vôos atrasados. O último boletim divulgado pela Infraero, às 8 horas deste sábado, 31, dava conta que, de 47 vôos programados, 11 estavam atrasados. No site oficial da Infraero, há registro neste momento de que às 9h37, dos 15 vôos com decolagem prevista no aeroporto de Congonhas - o mais movimentado do Brasil -, quatro tinham mais de uma hora de atraso. Há contradições entre as informações divulgadas no painel do aeroporto, que indica vôos em atraso ou a confirmar, e os balcões das companhias aéreas, onde o passageiro recebe a informação de que não há vôo confirmado. No balcão de check-in da Gol, as filas continuavam longas, com extensão de até 200 metros. A companhia continua solicitando que os passageiros verifiquem no site da empresa (www.voegol.com.br) se seus vôos estão confirmados antes de comparecerem aos aeroportos. As filas também são longas no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília e no Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Em Curitiba, o aeroporto Afonso Pena está fechado para pousos e decolagens por causa de um forte nevoeiro. A Gol ofereceu a passageiros que embarcariam para Porto Alegre passagens de ônibus.