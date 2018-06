Aeroporto de Cumbica tem 56 voos atrasados; em Congonhas, são 11 voos

SÃO PAULO - O aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, teve, até as 19h deste domingo, 19, o total de 56 voos com atrasos dos 258 programados; 7 voos foram cancelados, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, 11 voos tiveram atraso no mesmo período, de 160 programados; 15 voos foram cancelados.

A Companhia aérea TAM foi a que mais registrou atrasos, de acordo com a Infraero. O total de 133 voos sofreram com o problema até as 19h, o que representa 21,3% do total de 623 programados; os voos cancelados foram 18.

A empresa aérea Gol é a segunda companhia com mais atrasos registrados pela Infraero, 63 ou 11% dos 575 programados; o total de 32 voos foram cancelados.

Voo de Paris para o RJ é cancelado por nevasca

O voo de número 444 da companhia aérea KLM, que partiria de Paris para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, teve que ser cancelado em razão da nevasca que atinge a França. Esta mesma aeronave faria a viagem inversa (Rio de Janeiro/Paris) às 22h25, no voo 445, que também foi cancelado.