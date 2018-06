Aeroporto de Curitiba é o mais bem avaliado por usuários em todo o País

BRASÍLIA - O aeroporto Afonso Pena, de Curitiba (PR), foi o mais bem avaliado por passageiros de todo País no último trimestre de 2015. O segundo lugar no ranking de satisfação geral ficou com Viracopos (SP), seguido por Guarulhos (SP), Recife (PE) e Natal (RN). O aeroporto de Congonhas (SP) ficou em 8º lugar. Brasília (DF) ficou na 10ª posição.

A Pesquisa Permanente de Satisfação do Passageiro, apresentada nesta quinta-feira, 28, é realizada desde janeiro de 2013 pela Secretaria de Aviação Civil. O levantamento com os entrevistados é realizado pela empresa Praxian Business & Marketing. São analisados 15 aeroportos responsáveis pela movimentação de 80% dos passageiros do País.

Os dados apontam que 85% dos usuários consideraram “bons” ou “muito bons” os terminais, índice que era de 63% quando a pesquisa começou. A evolução no índice, segundo o ministro da SAC, Guilherme Ramalho, deve-se à conclusão de muitas obras realizadas no período da Copa do Mundo de 2014.

Se comparados os aeroportos que atendem até 5 milhões de passageiros por ano, a melhor nota ficou com o aeroporto de Natal. Entre aqueles que movimentam entre 5 milhões e 15 milhões de pessoas, Curitiba ficou com o melhor desempenho. Daqueles que movimentam mais de R$ 15 milhões, Guarulhos lidera o ranking.

Numa escala de notas de zero a 5, a média dos terminais passou de 3,86 para 4,16 nos últimos três anos. No quarto trimestre do ano passado, 12 aeroportos ficaram com nota acima de 4, contra cinco terminais que haviam conquistado esse índice em 2013. Os terminais de Galeão (RJ), Cuiabá (MT) e Salvador (BA) foram os piores avaliados em os 15 aeroportos pesquisados, ficando com notas abaixo de 4.

A pesquisa se baseou em 48 indicadores de qualidade, dos quais 37 estão ligados à infraestrutura, gestão e serviços oferecidos ao cidadão. O pior serviço oferecido ao cliente é a internet sem fio. A qualidade do sinal “wi-fi” foi avaliada como “ruim” ou “muito ruim” em todos os aeroportos.