Aeroporto de Curitiba fechou por duas horas pelo nevoeiro Um forte nevoeiro prejudicou as operações no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, no Paraná, por quase duas na manhã deste domingo, 21. Segundo informações do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta-2), entre 7h35 e 9h20, apenas aeronaves com um equipamento que auxilia as operações em condições de baixa visibilidade, o ILS, puderam decolar ou pousar. Devido ao mal tempo, das 6 às 12 horas, 14 dos 29 vôos programados atrasaram, o que corresponde a 48,28%, sendo que houve ainda dez cancelamentos. O vôo 1838 da companhia Gol, para Brasília, registrou o maior o atraso: estava previsto para decolar às 8h45, mas partiu apenas as 10h41.