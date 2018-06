Aeroporto de Fortaleza recebe licença ambiental para ampliação

SÃO PAULO - As obras de reforma e ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Fortaleza Pinto Martins, em Fortaleza, no Ceará, receberam a licença ambiental de instalação da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), segundo a Infraero.

Com isso, a empresa tem permissão para iniciar os trabalhos no aeroporto para a Copa do Mundo de 2014. As melhorias incluem ampliação, reforma e modernização do Terminal de Passageiros, a adequação do sistema viário e a ampliação do pátio de estacionamento de aeronaves e obras complementares.

Os investimentos previstos são da ordem de R$ 349,71 milhões. Foram planejadas duas etapas de execução das obras. A primeira deverá ser concluída até o final de 2013, o que elevará a capacidade atual de Fortaleza de 2,8 milhões para 9 milhões de passageiros por ano.

Para a segunda parte, a previsão é que a capacidade operacional chegue a 14,2 milhões de passageiros por ano até a conclusão das operações em 2016.