Aeroporto de Jundiaí só vai receber jatos particulares

O presidente da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), Sérgio Gaudenzi, disse ontem que o Aeroporto de Jundiaí, a 55 km de São Paulo, vai receber melhorias para atender apenas à aviação geral. Antes da vistoria feita no aeroporto, o governo chegou a pensar que poderia transferir ao menos uma pequena parcela dos vôos comerciais para Jundiaí, ainda que fossem necessárias adaptações. Mas a idéia foi abandonada depois que Gaudenzi e o ministro da Defesa, Nelson Jobim, visitaram o aeroporto, no sábado. "Para vôo comercial, não dá", disse Gaudenzi. Mesmo para atender à aviação geral, jatinhos particulares e táxis aéreos, que, em grande parte, deixarão de operar em Congonhas, o aeroporto de Jundiaí terá de passar por adaptações e adquirir equipamentos. "Precisa de uma torre, de uma sala de vôo, de um gerador de energia e de um no-break." Pela determinação do Conselho Nacional de Aviação Civil (Conac), a maior parte dos vôos da aviação geral tem de sair de Congonhas para Jundiaí. Dos 33 movimentos por hora que o governo quer deixar operando em Congonhas, apenas três serão destinados à aviação geral e os demais, à aviação comercial. Antes do acidente com o Airbus da TAM, que matou 199 pessoas, Congonhas tinha, em horário de pico, 48 pousos e decolagens por hora, dez deles operados pela aviação geral. Em relação ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas, o presidente da Infraero disse que serão necessárias algumas melhorias para receber os vôos que serão transferidos de Guarulhos e de Congonhas. Citou, por exemplo, que a área de check-in de Viracopos - o principal problema - deve ser ampliada. Ele afirmou que o aeroporto precisa também de mais aparelhos de raio X e mais gente para operar os equipamentos. Segundo Gaudenzi, a pista de Campinas é muito boa, assim como a sala de embarque. Além disso, lembrou que Viracopos fecha poucas vezes no ano. Ele disse, no entanto, que o aeroporto possui muitas lojas, que precisariam ser removidas para serem transformadas, por exemplo, em área de check-in. O presidente da Infraero citou, ainda, a necessidade se discutir com o governo de São Paulo a criação de um transporte rápido entre Campinas e a capital. "Precisamos usar mais o aeroporto de Campinas." Sobre o aeroporto de Guarulhos, Gaudenzi informou que Jobim vai conversar com o ministro da Justiça, Tarso Genro, ainda esta semana, para resolver alguns gargalos que devem ser eliminados. Citou a área de conferência de passaportes, para passageiros de vôos internacionais. Para ele, não adianta ter dez posições de vistoria e só duas pessoas trabalhando no setor, o que acaba formando filas. Jobim já se mostrou preocupado com isso e disse que vai pedir a Tarso mais funcionários da PF para fazer este trabalho. Sobre a construção da terceira pista de Guarulhos, o presidente da Infraero disse que o assunto ainda está em estudo, acrescentando que seis mil famílias precisariam ser transferidas do local. Segundo ele, se houver decisão sobre a terceira pista, o governo vai ter de fazer um grande trabalho junto à população que ali reside. Para Gaudenzi, o governo terá que dar alguma solução para melhorar o atendimento aos usuários de transporte aéreo em São Paulo, seja fazendo mais uma pista ou construindo um terceiro aeroporto. Nos dois casos, comentou, são soluções de médio e longo prazo.