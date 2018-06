Aeroporto de Manaus é fechado após acidente com avião

MANAUS - Um avião cargueiro da empresa VarigLog teve os pneus estourados às 8h26 desta quarta-feira, 10, em Manaus, no momento da decolagem para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O avião começava a taxiar na pista do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na capital amazonense, na hora do acidente, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Por volta das 13h30, o aeroporto estava fechado para pousos e decolagens. Os quatro voos que desceriam nesse período no Eduardo Gomes pousaram no Aeroporto de Ponta Pelada. A previsão é que em até uma hora o aeroporto volte a funcionar, pois o cargueiro já foi descarregado para a troca de pneus, segundo a Infraero.