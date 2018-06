Aeroporto de Porto Alegre cancela voos para Buenos Aires e Montevidéu

SÃO PAULO - O Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre registrou sete cancelamentos de voos internacionais na tarde desta sexta-feira, 8, por causa da volta das cinzas do vulcão chileno ao espaço aéreo no sul do Brasil, informou a seccional da Infraero.

Entre 13h às 15h15 foram suspensas quatro partidas e mais três chegadas em função das cinzas.

Das chegadas canceladas, um voo foi da Aerolíneas Argentinas que sairia de Buenos Aires (01228 às 13h20), outro da Pluna, vindo de Montevidéu (00626 às 14h11), e mais um da Gol (07489 às 17h09) com origem também em Montevidéu.

Ds partidas programadas e canceladas, uma delas iria para Montevidéu (07488 às 13h15) da Gol, outra para Buenos Aires da Aerolíneas Argentinas (01229 às 14h), mais uma para Punta de Leste da BQB Linhas Aéreas (02315 às 14h) e outra iria de Rivera para Montevidéu (00619 às 18h45), no Uruguai.