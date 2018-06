Aeroporto de Santos Dumont tem 16 voos cancelados neste sábado

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) registrou até as 15h deste sábado, 16.339 voos domésticos atrasados e 66 cancelados de um total de 1.460.

O aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, que mais cedo teve as atividades suspensas por causa da neblina que encobria a região, registrava, às 15h, 16 cancelamentos e 39 atrasos. Já o aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, tinha sete cancelamentos e 25 atrasos.

O maior índice de atraso, entretanto, estava no aeroporto Internacional Tancredo Neves (Cofins), em Belo Horizonte. Dos 87 voos programados, 36 sofreram atrasos e quatro foram cancelados.

Em Guarulhos, 28 voos dos 133 programados estavam atrasados e 10 partiram com atrasos. Em Congonhas, 39 voos dos 120 programados tinham atrasos e 11 acabaram cancelados.