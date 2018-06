Aeroporto do Recife é o eleito o melhor do País; Cumbica fica em último

O Aeroporto Internacional do Recife foi considerado o melhor do País pela primeira vez, segundo pesquisa de satisfação realizada trimestralmente pela Secretaria de Aviação Civil (SAC) - e divulgada nesta sexta-feira, 31.

O local recebeu nota 4,24 de 5. No trimestre anterior, o Aeroporto de Curitiba havia sido considerado o melhor.

Já o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, apareceu pela segunda vez consecutiva no último lugar do ranking, com nota de 3,46. Desde o início das pesquisas, o aeroporto em São Paulo se alterna na última posição com o de Cuiabá.

Em nota, a GRU Airport, administradora do aeroporto, informou que o local passa pelo maior processo de transformação desde o início das operações e que, depois que a concessionária assumiu a gestão (em fevereiro de 2013), uma série de obras foi realizada para melhoria dos serviços e aumento da eficiência operacional.

Para o presidente do GRU Airport, Antonio Miguel Marques, em breve Cumbica deve chegar ao patamar dos melhores do mundo. "A percepção dos passageiros em relação ao aeroporto melhorou bastante com a inauguração do Terminal 3. Temos certeza que os novos investimentos devem trazer ainda mais eficiência operacional e qualidade nos serviços prestados, o que impacta diretamente na sensação de conforto e segurança de nossos clientes", destaca.

Essa é a 7ª pesquisa feita de satisfação feira pela SAC. Entre julho, agosto e setembro, 16.769 passageiros foram entrevistados nos 15 maiores aeroportos brasileiros e tiveram de dar notas de 1 a 5 a itens de prestação de serviços como preço de alimentos, tempo de fila no check-in e velocidade de restituição das bagagens.

As melhores notas ficaram com tempo de fila no check-in e cordialidade dos funcionários no check-in e na área de emigração. As notas mais baixas foram dadas a valor de alimentação e dos produtos nas lojas, além de qualidade de internet e Wi-Fi.

A satisfação geral dos passageiros cresceu no terceiro trimestre de 2014 em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a pesquisa, 74% dos passageiros consideram os aeroportos “bons” ou “muito bons” - em 2013, foram 68%.

Confira as notas em ordem crescente:

Guarulhos (São Paulo): 3,46

Cuiabá (Mato Grosso): 3,64

Confins (Minas Gerais): 3,71

Natal (Rio Grande do Norte): 3,79

Galeão (Rio): 3,79

Manaus (Amazonas): 3,80

Salvador (Bahia): 3,96

Santos Dumont (Rio): 3,97

Congonhas (São Paulo): 4,09

Fortaleza (Ceará): 4,15

Porto Alegre (Rio Grande do Sul): 4,15

Campinas (São Paulo): 4,17

Curitiba (Paraná): 4,19

Brasília (Distrito Federal): 4,20

Recife (Pernambuco): 4,24