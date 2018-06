Aeroporto do Recife ganha título de melhor do Brasil em 2014

SÃO PAULO - O Aeroporto Internacional do Recife foi considerado o melhor do País em 2014 e ganhou nesta quarta-feira, 8, o título de Aeroporto + Brasil. Essa é a primeira edição do prêmio, organizado pela Secretaria de Aviação Civil (SAC), que visa a ressaltar as qualidades dos principais aeroportos do País em nove categorias.

A escolha foi apontada por passageiros de voos domésticos e internacionais em 15 aeroportos de grande movimentação no Brasil. Foram ouvidas 64.539 pessoas ao longo de todo o ano. O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ganhou em quatro itens (veja abaixo). A SAC divulga desde o início de 2013 um levantamento trimestral de satisfação dos terminais. A partir de agora, a pasta também vai premiar anualmente o melhor do ano e os que mais se destacaram em categorias como "o mais limpo" e o com "check-in mais eficiente". "O objetivo é estimular a melhoria da prestação de serviços aeroportuários, orientados para a satisfação dos usuários do transporte aéreo", informou a secretaria. O ministro da Aviação, Eliseu Padilha, elogiou os aeroportos na abertura de cerimônia de entrega dos prêmios, em Brasília: "Os resultados são extremamente auspiciosos, não apenas para os vencedores de cada categoria, mas para o sistema como um todo. Oito dos 15 terminais avaliados mereceram de seus usuários notas acima de quatro, numa escala de um a cinco. Isto em um ano onde tivemos a Copa do Mundo. O resultado sinaliza, sem dúvida, que a maioria dos passageiros está satisfeita". Os aeroportos vencedores receberam um troféu e um certificado e podem usar a conquista nas publicidades interna e externa. Veja a lista dos premiados: Aeroporto + Brasil: Aeroporto dos Guararapes, no Recife Check-in mais eficiente: Aeroporto de Congonhas, em São Paulo Raio-X mais eficiente: Aeroporto de Congonhas, em São Paulo : Aeroporto de Congonhas, em São Paulo Aeroporto mais cordial: Aeroporto de Congonhas, em São Paulo Aeroporto mais confortável: Aeroporto de Congonhas, em São Paulo Restituição de bagagem mais eficiente: Aeroporto Santos Dumont, no Rio Serviço público mais eficiente: Aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte Aeroporto com mais facilidades ao passageiro: Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba Aeroporto mais limpo: Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal