Aeroporto é o que menos importa na hora da compra de passagem aérea

SÃO PAULO - O que mais importa para quem viaja de avião é o preço da passagem, aponta pesquisa feita pelo site Viajanet com 12 mil brasileiros. Questionadas sobre o critério mais importante na hora da compra do bilhete aéreo, 73% responderam que optam simplesmente pelo mais barato. O horário do voo ficou em segundo lugar com 11% da preferência e, em seguida, aparece o número de parcelas da compra, a companhia aérea e a quantidade de paradas.

O dado mais surpreendente da pesquisa, segundo o sócio fundador do Viajanet Alex Todres, é o que revela que a qualidade dos aeroportos não influencia no momento da compra. O item foi o menos apontado pelos entrevistados, com apenas 2% das afirmações.

"Mesmo com investimentos nos principais aeroportos do País, a qualidade do local em que a pessoa vai embarcar ou desembarcar é o que menos importa na decisão da viagem", comenta Todres. "Essa é uma grande surpresa porque a gente imaginou que aeroportos tivessem mais relevância, ainda mais em cidades como São Paulo, onde você tem o aeroporto internacional longe do centro sem muitas opções de transporte", explica.

Todres explica que em mercados maduros, como nos Estados Unidos, os passageiros não olham apenas o preço quando querem viajar. "Vai importar cada vez mais o aeroporto nas próximas pesquisas feitas aqui no Brasil porque os passageiros começam a se tornar exigentes com o tempo. Então eles vão se importar cada vez mais em como são tratados, o transporte que terão até a cidade-destino etc."

Em uma escala de 1 a 5, os entrevistados deram uma nota média de 3,79 para os aeroportos brasileiros. O levantamento foi feito entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014.