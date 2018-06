Aeroporto Santos Dumont é reaberto no Rio

SÃO PAULO - O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, foi reaberto às 10h03 desta segunda-feira, 27, após ser fechado para pousos às 8h39 devido ao mau tempo. Nesse período, as decolagens foram realizadas com o auxílio de instrumentos.

Até às 11 horas, das 56 partidas previstas, 11 (19.6%) ficaram atrasadas e 8 (14.3%) foram canceladas, segundo boletim da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Cinco voos foram alternados para o Aeroporto Tom Jobim, na Ilha do Governador.

Após a reabertura, as operações passaram a ser feitas com o auxílio de instrumentos.