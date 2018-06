Aeroporto Santos Dumont é reaberto para pouso

RIO - O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, foi reaberto para pousos, por volta das 9h50, depois de permanecer mais de uma hora fechado para aterrissagens na manhã desta segunda-feira, 3. Os desembarques foram transferidos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). De acordo com a Infraero, 10 voos atrasaram e cinco foram cancelados.

O Aeroporto Santos Dumont concentra os voos da ponte aérea Rio-São Paulo. O fechamento nesta manhã ocorreu por causa do mau tempo na cidade do Rio, que provoca chuvas desde a noite de ontem.

Atualizada às 10h30