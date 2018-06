Aeroporto Santos Dumont fecha por duas horas por causa da chuva no Rio

SÃO PAULO - O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, ficou fechado por cerca de duas horas na tarde desta quarta-feira, 28. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o terminal aéreo suspendeu as operações por causa do mau tempo na capital fluminense.

O Santos Dumont fechou a primeira vez das 15h16 às 15h28, para pousos e decolagens. Dez minutos depois, ele voltou a fechar e só reabriu às 17h44, segundo a Infraero. Durante o período, um número não informado de pousos foi desviado para o Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte do Rio.

De acordo com a Infraero, até as 18h, dos 128 voos previstos, 22 foram cancelados no Santos Dumont e 14 sofreram atrasos superiores a 30 minutos. No Galeão, 17 voos foram cancelados e outros oito tiveram atrasos, dos 122 programados desde a meia-noite.