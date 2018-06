Aeroporto Santos Dumont, no Rio, opera por instrumentos

RIO - O Aeroporto Santos Dumont opera por instrumentos na manhã desta terça-feira, 15. Por causa do mau tempo, os pousos foram fechados das 6h às 9h30. Neste período, seis voos (cinco da Azul e um da Tam) foram desviados para o Aeroporto Internacional do Galeão que também opera por instrumentos.

Chuvas. Todas as baías e lagoas da cidade do Rio estão em estágio de atenção. Na Baía de Guanabara e na zona sul há possibilidade de escorregamento, segundo o Sistema Alerta Rio da Prefeitura.

Todos os rios do Estado estão em estágio de vigilância, o primeiro da escala do Sistema de Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Ambiente. Na segunda, alguns rios da Região Serrana estavam em estágio de alerta e atenção.