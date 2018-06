Aeroporto Santos Dumont opera por aparelhos

RIO - O Aeroporto Santos Dumont, no Rio, opera por instrumentos durante todo o dia nesta segunda-feira, 14. Entre 13h e 14h07, o aeroporto fechou para pousos e decolagens por causa do mau tempo. Pela manhã, 12 voos foram desviados para o Aeroporto Internacional do Galeão.

Chuva. O Rio Quitandinha, em Petrópolis, na Região Serrana, subiu de estágio de atenção para alerta, por causa das fortes chuvas que atingem a região. Os Rios Cônego e Bengalas e o Córrego D'Antas permanecem em alerta máximo. Baixada Fluminense, Região Metropolitana, Sul Fluminense e grande parte da Região Serrana permanecem em estado de atenção, assim como todas as baías da capital fluminense.