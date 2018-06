Aeroporto Santos Dumont permanece fechado no Rio

Até as 8 horas de hoje, das 25 partidas programadas para o dia, um voo foi cancelado e 22 estão com mais de meia hora de atraso. Já as chegadas, 18 voos estavam com atrasos de mais de meia hora.

Segundo relatório da Infraero, até as 8 horas de hoje, do total de partidas, nove são da Ponte aérea Rio-São Paulo. Dois voos da TAM foram alternados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, que opera por instrumentos nesta manhã.

Os nove voos de Ponte aérea SP-RJ que deveriam sair do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, até as 9 horas desta terça-feira, 6, para o Aeroporto Santos Dumont, no Rio, sofreram modificações, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

De acordo com a Infraero, dos nove voos previstos, três conseguiram decolar em direção ao Rio. Cinco deles partiram tendo como destino o Aeroporto Internacional Tom Jobim, que opera por instrumentos. Um voo foi cancelado. Segundo a Infraero, a empresa aérea TAM confirmou que outros dois voos para o Rio, das 9 horas e 9h30, também seriam cancelados.

Congonhas

As chuvas também atrapalhavam as operações do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, que opera por instrumentos nesta manhã.

Até as 8 horas, dos 31 voos programados para o dia, um foi cancelado e um estava com mais de meia hora de atraso. Segundo a Infraero, apesar do cancelamento e do atraso dos voos, o movimento no aeroporto era considerado normal.

Texto atualizado às 9h40.