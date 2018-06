Aeroporto Santos Dumont reabre para pousos

SÃO PAULO - O Aeroporto Santos Dumont, no Rio, reabriu para pousos após duas horas de interrupção por conta da chuva e do forte nevoeiro desta manhã. As manobras de chegadas foram interrompidas às 7h55 desta terça-feira, 1, e retomadas às 9h50, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Neste período, 10 voos foram alternados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim. Do total de 41 chegadas programadas para o período, nove foram canceladas e 14 ficaram atrasadas. Entre as 51 partidas previstas, 11 foram canceladas e outras 12 sofreram atrasos, segundo a Infraero. As operações de pousos e decolagens estão sendo realizadas com auxílio de instrumentos.