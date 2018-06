Aeroporto Santos Dumont reabre para pousos e decolagens no Rio

SÃO PAULO - O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, reabriu para pousos e decolagens às 10h49, após apresentar várias interrupções ao longo da manhã desta sexta-feira, 1°, devido à forte neblina que encobria a região.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), por volta das 11h20 as operações ainda eram feitas com auxílio de instrumentos. Por conta dos fechamentos, dez voos foram alternados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, também no Rio.

De acordo com informações do site da Infraero, do total de 60 voos previstos para o Santos Dumont até as 11h, 17 foram cancelados e 11 tiveram atrasos superiores a 30 minutos.