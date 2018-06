Aeroporto Santos Dumont (RJ) reabre para pousos e decolagens

O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, voltou a operar normalmente para pousos e decolagens às 11h02 deste sábado, 21, após ser fechados duas vezes por causa da neblina.

Às 11h15 deste sábado, o saguão do Santos Dumont permanecia lotado de passageiros que conseguiram embarcar.

Segundo a Infraero, cerca de 50 voos vindos de diversos estados foram desviados o Aeroporto internacional Tom Jobim, também no Rio.

O fechamento do aeroporto de Santos Dumont causou reflexo também em aeroportos de São Paulo. Congonhas ficou fechado para pouso das 7h50 as 8h30, por falta de espaço na pista. De acordo com a assessoria de imprensa, o aeroporto paulista funciona normalmente, mas ainda há voos atrasados.

No aeroporto de Viracopos, em Campinas, três voos que decolaria do Rio de Janeiro foram cancelados.

Nos aeroportos de Vitória e de Belo Horizonte, nenhum reflexo foi confirmado.