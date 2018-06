Aeroporto Santos Dumont tem quase metade dos voos atrasados

Atualizado às 18h25

O Aeroporto Santos Dumont, no Rio, registrou atraso em quase metade dos voos previstos (47,6%) às 14h desta sexta-feira, 18, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Dos 82 voos programados, 39 sofreram atrasos e 12 haviam sido cancelados até esse horário.

Os atrasos são reflexo do mau tempo na cidade e afetam milhares de pessoas que pretendem viajar para curtir o feriadão de Páscoa e Tiradentes. Por causa da forte neblina, o aeroporto ficou fechado das 6h45 às 9h15. Às 18h, a situação já estava melhor, mas os atrasos continuavam com índice alto, de 35,2%. Em dias normais, a taxa não passa dos 15%.

A Secretaria de Aviação Civil informou pelo Twiiter que outros aeroportos foram prejudicados. "A malha viária foi afetada, incluindo o terminal de Congonhas. Pedimos compreensão aos passageiros. A situação será normalizada em breve", dizia o comunicado, às 16h.

Em São Paulo, os dois aeroportos operavam com condições visuais nesta sexta e, por isso, a maioria dos atrasos registrados era de voos vindos de outros locais. o Aeroporto de Congonhas tinha 50 voos atrasos às 18h, ou 31,3% do total. A situação no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, era tranquila, com índice de atraso de 15%.

No País, o índice às 18h estava dentro do considerado normal, de 14,3%. De 1.555 voos previstos, 223 atrasaram.

Expectativa. A Infraero estima uma movimentação de 3,57 milhões de passageiros nos 63 aeroportos administrados pela empresa durante o período da Semana Santa, entre 16 e 22 de abril. Esse número é quase 10% maior que o registrado no mesmo feriado do ano passado, de 3,25 milhões de passageiros. A movimentação prevista esperada corresponde a quase 30% de um mês inteiro.