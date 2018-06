Aeroportos brasileiros têm 17,4% de voos atrasados até as 11h

SÃO PAULO - Os aeroportos brasileiros registram 17,4% de voos com atrasos superior a meia hora entre a meia noite e 11h da manhã deste domingo, 12. De acordo com o balanço da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), dos 679 voos programados até as 11h, 60 foram cancelados.

No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, 21,7% dos voos foram cancelados e 16,9% tiveram atrasos. Às 11h, o aeroporto estava aberto para pousos e decolagens, mas operava por instrumentos. Em Congonhas, 13,3% dos voos foram cancelados e 4,4% partiram com atraso.o aeroporto opera visualmente para pousos e decolagens.

No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional Tom Jobim registra 6,3% de voos cancelados e 14,6% de voos tiveram atrasos. No Aeroporto Santos Dumont, também na capital fluminense, houve 13% de cancelamentos e 8,7% de atrasos.

Texto atualizado às 11h32.