Aeroportos brasileiros têm 9,2% de atrasos na manhã deste sábado

Os aeroportos brasileiros registram 9,2% de atrasos e 3,4% de cancelamentos em voos domésticos até as 11h deste sábado, 9. De acordo com o balanço da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), dos 971 voos programados até as 11h, 89 tiveram atrasos superior a meia hora e 33 foram cancelados.

No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, sete voos tiveram atrasos e nenhum foi cancelado. Em Congonhas, até as 11h foram três atrasos e cinco cancelamentos.

No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional Tom Jobim houve seis atrasos e quatro cancelamentos. No Aeroporto Santos Dumont, também na capital fluminense, registra dez voos cancelados e três atrasos.

No balanço por companhia aérea, a Gol teve 66 voos com atrasos e 16 cancelamentos até as 11h . É a companhia aérea com mais atrasos e cancelamentos na manhã deste sábado. A TAM cancelou 12 partidas e teve atrasos em outras 12. Já ateve dois atrasos e a Avianca um. As duas empresas n]ao registraram cancelamentos até as 11h.