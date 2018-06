Aeroportos continuam com atrasos, mas situação é calma A situação nos principais aeroportos do País estava aparentemente melhor no início da manhã desta quinta-feira. No entanto, os atrasos e os cancelamentos de vôos ainda foram registrados em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, tinha sete vôos fora do horário programado até às oito horas. Outros 15 vôos foram cancelados, entre eles um internacional, com destino a Newark, nos Estados Unidos. No Aeroporto de Congonhas, zona sul da capital paulista, dez vôos registraram atrasos. No Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, outros dois vôos estavam atrasados. No Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, também no Rio, quatro vôos registravam atrasados e outros 15 tinham sido cancelados, sendo dois internacionais - um para Buenos Aires e outro para Bogotá. O Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, registrava apenas um vôo fora do horário.