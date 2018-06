Aeroportos continuam operando com tranqüilidade

SÃO PAULO - Os principais aeroportos do País seguem dentro da normalidade neste sábado,2, de Carnaval. De acordo com boletim divulgado às 13 horas pela Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), do total de 968 vôos programados desde a zero hora de hoje, 9% ou 87 estavam atrasados e 2,2% (ou 21) foram cancelados. <br> <br> O boletim da Infraero informa que dos 60 embarques previstos no aeroporto de Brasília, 13,3% (ou oito sofreram atrasos e 3,3% (ou dois) foram cancelados. Em São Paulo, nenhum dos 76 vôos no aeroporto de Congonhas estava fora do horário e apenas um havia sido suspenso. No aeroporto de Cumbica, dos 145 vôos programados, 11% (ou 16) haviam atrasado, embora nenhum vôo tenha sido desmarcado. <br> <br> No Rio de Janeiro, dos 97 vôos programados no aeroporto do Galeão até às 13 horas de hoje, 8,2% (ou oito) estavam atrasados. No entanto, foram registrados oito cancelamentos. No aeroporto Santos Dumont, dos 22 vôos previstos, 13,6% (ou três) sofreram atrasos e somente um saiu com atraso.