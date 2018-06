Aeroportos da Infraero devem receber 3,57 milhões de passageiros neste feriado

BRASÍLIA - A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) calcula uma movimentação de 3,57 milhões de passageiros nos 63 aeroportos administrados pela empresa durante o período da Semana Santa, ou seja, entre esta quarta-feira, 16, e o dia 22 de abril.

Se confirmado, o número será quase 10% maior que na Semana Santa de 2013, quando 3,25 milhões de pessoas viajaram. Os dados não incluem os terminais de Guarulhos (SP), Viracopos (SP) e Brasília (DF), que foram concedidos à iniciativa privada.

A Infraero destaca que a movimentação prevista para os sete dias do feriado da Semana Santa (3,57 milhões) corresponde a quase 30% do movimento de um mês inteiro. A empresa informa que, para garantir a fluidez das operações no período, será acionado um plano de ação, que contempla medidas como o reforço nas equipes de segurança e operações, por meio de remanejamento das escalas de trabalho, além do acompanhamento constante de equipamentos essenciais, como esteiras e pontes de embarque. Essas medidas são regularmente adotadas em períodos de grande movimentação, como as festas de final de ano e feriados prolongados.