Aeroportos de Congonhas e Cumbica operam com auxílio de instrumentos

SÃO PAULO - Os principais aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro estão abertos para pousos e decolagens na manhã desta segunda-feira, 4.

Em Congonhas, na zona sul da capital paulista, dos 32 voos previstos até as 8 horas, dois atrasaram e um foi cancelado. No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, quatro das 47 partidas previstas atrasaram e uma foi cancelada. Os dois aeroportos operam com o auxílio de instrumentos.

No Rio, os aeroportos Santos Dumont, no centro, e o Tom Jobim, na zona norte, também estão abertos e operam com o auxílio de instrumentos. No Santos Dumont, dos 27 voos, um atrasou e dois foram cancelados, e, no Galeão, dos 25 programados até as 8 horas, dois atrasaram e um foi cancelado, segundo boletim da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).