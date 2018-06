Aeroportos de Curitiba e Porto Alegre sofrem atrasos devido a mau tempo

Os aeroportos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e de Curitiba, no Paraná, ficaram fechados na manhã desta sexta-feira, 14, por conta do mau tempo e das chuvas que atingem a região sul do País.

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, reabriu às 10h20, após ficar fechado desde as 5h26 por conta das chuvas e do mau tempo que atingem a região.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), as operações de pousos e decolagens estão sendo feitas agora com auxílio de instrumentos.

Por conta da suspensão dos voos, nove voos que deveriam pousar foram cancelados e outros sete sofreram atrasos, de um total de 25 previstos. Entre as 33 partidas programadas, nove foram canceladas e 19 estavam atrasadas.

Já o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, no Paraná, ficou fechado da 0h10 até às 8 horas para pousos. As decolagens eram feitas com auxílio de aparelhos. Por volta das 9 horas, as operações de pouso e decolagens eram feitas por instrumentos.

Sete voos foram cancelados e seis registravam atrasos de um total de 26 voos previstos para o período, de acordo com relatório da Infraero.

O Aeroporto Internacional de Florianópolis, em Santa Catarina, operava normalmente nesta sexta. Do total de nove voos programados, nenhum estava atrasado e apenas um foi cancelado.

Texto atualizado às 11h00.