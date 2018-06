Aeroportos de Curitiba e Porto Alegre voltam a operar normalmente

Os aeroportos de Curitiba e de Porto Alegre, no sul do país, que estavam fechados desde o início da manhã desta segunda-feira, 3, voltaram a operar para pousos e decolagens.

As operações foram interrompidas por conta da baixa visibilidade provocada pelo forte nevoeiro que atingiu a região, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Em Curitiba, no Paraná, o Aeroporto Internacional Afonso Pena ficou fechado para pousos entre as 3h20 e 9 horas de hoje, quando passou a operar com auxílio de instrumentos. As decolagens foram feitas com a ajuda de instrumentos, segundo a Infraero, que não soube informar quantos voos foram prejudicados.

Já no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que teve as operações de pousos e decolagens suspensas desde as 0h55, voltou a operar por instrumentos para decolagens às 9h15 e para chegadas às 9h40.

Por conta da interrupção, do total de 24 voos programados para pousar, sete foram cancelados e 14 sofreram atrasos. Dos 30 voos previstos para decolar, sete foram cancelados e 23 tiveram atrasos.