Aeroportos de Curitiba e Porto Alegre voltam a operar normalmente

SÃO PAULO - Os aeroportos de Curitiba, no Paraná, e de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, voltaram a operar normalmente nesta quinta-feira, 2, após um nevoeiro prejudicar as atividades nos dois locais.

O Afonso Pena, em Curitiba, suspendeu as atividades de pousos das 23 horas de quarta-feira 1º, até as 10 horas desta quinta. Nesse período, dos 42 voos pousos programados, 23 foram cancelados e 23 sofreram atrasos. Entre as 23 partidas previstas, 23 foram canceladas e 15 atrasaram.

Em Porto Alegre, o aeroporto fechou por causa da baixa visibilidade das 4h55 até as 9 horas, quando abriu e passou a operar por instrumentos. As 11h29, o aeroporto passou a operar de forma visual. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), das 44 partidas previstas até as 11 horas, 30 foram cancelados e 9 atrasaram.