Aeroportos de São Paulo operam normalmente na manhã desta quarta-feira

SÃO PAULO - Os aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, operam normalmente na manhã desta quarta-feira, 6. O Campo de Marte, que fica na zona norte de São Paulo, também está aberto para pousos e decolagens.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), até as 7h, o Aeroporto de Cumbica registrava seis voos domésticos atrasados e quatro cancelados. Já o de Congonhas não apresentou nenhum atraso ou cancelamento.

O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, amanheceu fechado para pousos devido à forte neblina. Às 8h, o aeroporto opera com auxílio de instrumentos para pousos e decolagens. Segundo a Infraero, até as 7h, dos 13 voos programados, houve apenas um cancelado.

Em todo o País, dos 423 voos domésticos programados, houve 31 atrasos e 12 cancelamentos.