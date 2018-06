Aeroportos de São Paulo registram atrasos em 43 vôos Os passageiros ainda enfrentavam atrasos em pelo menos 43 vôos nos aeroportos de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e em Cumbica, Guarulhos, nesta sexta-feira, 9. O motivo seria reflexo das seis interdições da pista principal de Congonhas na quinta, por causa da chuva. Por volta das 11h45, 25 vôos estavam atrasados em Congonhas, sendo: 12 desembarques e 13 embarques. Já em Cumbica, eram 18 vôos atrasos: dez partidas e oito chegadas. A média de espera era entre meia hora até cinco horas. Segundo a Rádio Eldorado AM, um vôo da Gol com destino a Salvador, que deveria partir às 7 horas desta sexta em Congonhas foi remarcado para às 10h20. A chegada mais atrasada também era da Gol, vinda de Recife. O avião deveria pousar às 7 horas e estava previsto para chegar às 12h30. A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) não registra cancelamento de vôos e a ponte aérea segue normalmente. No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, apesar dos atrasos, o clima no saguão agora era de tranqüilidade, depois de uma noite tumultuada. Passageiros transferidos de Congonhas, depois de esperar por horas, invadiram a pista às 2 horas e foram controlados pela Polícia Federal. Eles foram levados para um hotel e parte deles embarcou às 4 horas para o Rio. No Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, a situação era tranqüila. Segundo a Infraero, os atrasos de quinta aconteceram devido aos fechamentos de Congonhas e Guarulhos. O atendimento nos guichês era normal e não havia filas. Alguns vôos ainda estavam atrasados e o vôo 3003 da TAM, vindo de Congonhas, foi cancelado. Catorze vôos estavam previstos para decolar pela manhã. No Aeroporto Pires Martins, em Fortaleza, a operação seguia normalmente. Apenas um vôo da TAM, com destino a Salvador e escala em Recife, partiu com uma hora de atraso. Já outro vôo da TAM, que seguiu para Miami, com escala em Manaus, decolou com quatro minutos de antecedência. Os outros vôos programados ainda não tiveram os horários confirmados pela Infraero.