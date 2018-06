Aeroportos de São Paulo tem manhã calma neste feriado Os aeroportos de São Paulo tinham movimento tranqüilo na manhã desta segunda-feira, 9, feriado da Revolução Constitucionalista de 1932 no Estado. No Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, até às 8 horas, dos 38 vôos programados apenas um tinha atraso de mais de uma hora e nenhum foi cancelado. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, o movimento também era normal. Até as 8 horas, não foram registrados atrasos nos 39 vôos programados, apenas dois cancelamentos. O cenário de tranqüilidade se estendia aos aeroportos Santos Dumont e Antonio Carlos Jobim - Galeão, no Rio de Janeiro, que funcionavam normalmente e sem atrasos.