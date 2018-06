Aeroportos de SP e do Rio operam normalmente

Os principais aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro operam normalmente na manhã desta segunda-feira, 11, segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Em todo o País, das 723 partidas previstas até as 9 horas, 42 (5.8%) atrasaram e 13 (1.8%) foram canceladas.

Em Congonhas, na zona sul de São Paulo, quatro dos 50 voos programados registraram atraso e um foi cancelado. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, das 60 partidas, seis atrasaram e cinco foram canceladas. No Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, um dos 38 voos sofreu atraso e um foi cancelado. Das 30 partidas do Galeão, localizado na Ilha do Governador, apenas uma foi cancelada até as 9 horas.