Aeroportos de SP operam normalmente e Salgado Filho reabre

Os aeroportos de São Paulo funcionavam normalmente na manhã desta terça-feira, 17, sem restrições de pousos e decolagens e com poucos atrasos. Já em Porto Alegre, o Aeroporto Salgado Filho, na capital do Rio Grande do Sul, reabriu para pousos às 9h18, quando passou a operar por instrumentos. A forte neblina na capital gaúcha fez com que o aeroporto ficasse fechado para pousos desde às 0h55. Durante o período, as decolagens eram feitas por instrumentos, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Duas chegadas, de Montevidéu e Córdoba, e duas saídas, ambas para Cumbica, em São Paulo, foram canceladas. Às 9 horas havia oito aterrissagens e nove decolagens atrasadas. No Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, as operações eram feitas normalmente, segundo a Infraero. Dos 88 vôos programados até 10h06, apenas um foi cancelado e sete tiveram atrasos superiores a uma hora. A mesma situação era observada no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Entre 6 e 10 horas, dos 79 vôos previstos, nove sofreram atrasos maiores do que uma hora e oito foram cancelados. Apesar da chuva em São Paulo, o aeroporto não ficou fechado e não foram registrados problemas com os pousos e decolagens.