Aeroportos do País com grande movimento mas poucos atrasos Os principais aeroportos do País apresentavam, às 8 horas deste sábado, 17, grande movimentação de passageiros, mas sem muitos registros de atrasos, de acordo com informações da rádio Eldorado. Em Congonhas, na zona sul da cidade, as filas nos guichês da TAM e da Gol demoravam cerca de 20 minutos. Dois vôos, um para Cuiabá e outro para o Rio de Janeiro, tiveram seus horários remarcados. Quatro chegadas da TAM, para Aracaju, Recife, Belém, Guarulhos, estavam com atrasos de quase uma hora. Segundo a Infraero, não havia cancelamentos. No aeroporto internacional de Cumbica, um vôo doméstico da Gol, com destino para Recife, deveria ter partido às 7h35 mas vai decolar apenas às 9h15. Dois vôos internacionais apresentavam atraso de uma hora, um da TAM em direção a Aruba e outro da Aerolíneas Argentinas. Três chegadas internacionais estavam com horários fora do previsto, vindas de Paris, Nova York e Milão. A maioria dos passageiros estavam concentrados no Terminal Dois do aeroporto, onde estão os guichês das empresas TAM e Gol. No Rio, o movimento era grande nos setores de embarque e desembarque do aeroporto Tom Jobim, com alguns atrasos mas sem transtornos aos passageiros. Já no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, os passageiros sofreram com atrasos durante a madrugada. Todos os vôos sofreram atrasos de uma média de 2 horas, durante a meia-noite e uma da manhã. A situação se normalizou na manhã deste sábado, mas dois vôos da TAM apresentavam atrasos de duas horas. Em Curitiba, as filas estavam maiores nos guichês da Gol, TAM e Varig, mas, segundo a Infraero, o número de bilhetes vendidos este ano é menor do que os vendidos no ano passado, no mesmo período. O aeroporto de Salvador estava com três vôos atrasados em uma hora. Dois da TAM, um para o Rio e outro para Congonhas, e um da BRA, para Guarulhos. Em Fortaleza, 30% dos vôos sofreram atrasos de mais de 30 minutos, apenas um da TAM, para Belo Horizonte, com escala em São Paulo, estava com mais de duas horas de atraso. Duas chegadas da Gol apresentam atrasos, um vindo de Teresina e outro de Juazeiro do Norte.