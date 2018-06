Aeroportos do País têm apenas 12,8% de atrasos O índice de atrasos em vôos ontem ficou abaixo da média de 20%, considerada "aceitável" pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para esta época do ano. Das 1.729 partidas programadas até as 23 horas, 221 (12,8%) tiveram atrasos superiores a 30 minutos, segundo balanço divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero). Como ocorre desde os dias que antecederam o Natal, a Gol teve o pior nível de pontualidade (20% dos vôos saíram com atrasos). A partir de hoje, os aeroportos devem voltar a ficar cheios.