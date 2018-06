Aeroportos do País têm situação tranqüila na manhã desta 4ª

Os aeroportos do País operavam normalmente na manhã desta quarta-feira, 22, segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). A tranqüilidade acontecia apesar das operações serem feitas por instrumentos nos aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro, que tinham más condições de visibilidade. Até às 9h30, o Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, tinha 55 vôos previstos, sendo que dois foram cancelados e dois tinham atrasos superiores a uma hora. Em Congonhas, na zona sul da capital paulista, a Infraero registrou dois vôos com atrasos de mais de uma hora e nove cancelamentos entre os 53 vôos programados. No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional Tom Jobim tinha 38 vôos programados até às 9 horas. Destes, três foram cancelados e não havia registros de vôos com atraso superior a uma hora. No Santos Dumont, apenas um vôo foi cancelado e não havia registro de atrasos. O Aeroporto Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, também tinha uma manhã tranqüila nesta quarta-feira. Dos 21 vôos programados, dois tinham atraso superior a uma hora e um havia sido cancelado. A situação era diferente da registrada no fim da noite de terça-feira, 21, quando o aeroporto teve cinco vôos cancelados e quatro com atraso superior a uma hora. Segundo a Infraero, os problemas registrados no aeroporto da capital paranaense na noite de terça eram por conta do mau tempo. Conforme uma funcionária da Infraero afirmou na terça, não havia nenhuma informação sobre a falha de uma antena instalada no interior de Santa Catarina, que impedia a comunicação do Cindacta-2, em Curitiba, com os pilotos das aeronaves que sobrevoaram sobre a região Sul do País. Na manhã desta quarta, o comando da Aeronáutica afirmou que o problema no Cindacta aconteceu por volta das 13h30 de terça-feira, por conta de um erro com um link fornecido pela Embratel, que causou a degradação de duas freqüências do setor Sul do País. As freqüências, segundo o Ceconsaer, foram restabelecidas às 17h50, quando o tráfego aéreo se normalizou. (Colaborou Júlio César Lima, do Estadão.)