Aeroportos do Rio operam por instrumentos O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que realiza vôos domésticos, está operando desde às 6 horas por instrumentos por causa de uma forte neblina que cobre a cidade agora pela manhã. Segundo a assessoria de imprensa do Santos Dumont, não há atraso na chegada e saída dos aviões. O Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim também opera com a ajuda de aparelhos, mas está aberto para pouso e decolagem.