Aeroportos do Rio sofrerão interdição por conta de sorteio da Copa

SÃO PAULO - O espaço aéreo da Marina da Glória, no Rio de Janeiro, sofrerá interdições por conta do sorteio dos jogos e cidades para as eliminatórias da Copa de 2014, informou a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) na noite desta terça-feira, 26.

O evento, que será transmitido para 208 países, está marcado para as 15h, do sábado, 30. A interrupção irá ocorrer entre as 14h e 18h do sábado no Aeroporto Santos Dumont, que ficará sem pousos ou decolagens. Todos os 43 voos regulares previstos nesse horário poderão ser remanejados para o aeroporto internacional do Galeão.

A delimitação do espaço aéreo compreende um raio de 3 km e altura de 5 mil pés e tem como ponto central a Marina da Glória. A Anac explicou que as companhias aéreas já iniciaram a reprogramação dos voos, horários e a comunicação aos passageiros que deveriam embarcar ou desembarcar nesse período no Santos Dumont.

Entre 14h e 19h, o Aeroporto do Galeão estará fechado às operações da aviação geral e só atenderá os pousos e decolagens de transporte regular de passageiros e carga.

Uma equipe será disponibilizada para atender a qualquer solicitação extraordinária referente à interrupção das operações aéreas. Esse grupo será formado por representantes da Anac, Infraero, Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA) e estará no local do evento das 11h às 17h.

Aos passageiros com voos marcados de e para o aeroporto Santos Dumont, a Anac recomenda consultem à companhia aérea antes de se dirigir ao local. Os passageiros podem ter acesso aos seus diretos aqui. A Anac pode ser comunicada de qualquer evento pelo seu site.