Aeroportos do Rio voltam a operar normalmente

RIO - Os aeroportos Santos Dumont, no centro do Rio, e Internacional Galeão-Tom Jobim, na Ilha do Governador, zona norte, já estão operando normalmente para pousos e decolagens. No início da manhã desta quinta-feira, 31, os dois aeroportos tiveram as operações prejudicadas por conta de um nevoeiro que atingiu a cidade.

O Santos Dumont abriu às 6h e fechou totalmente às 7h53m. Às 9h38m, foram retomadas as manobras de pousos e decolagens com auxílio de instrumentos. Às 10h20m, o aeroporto voltou a operar visualmente. Entre 6h e 11h, dos 58 voos previstos, 19 (32,8%) decolaram com atraso e 14 (26,4%) foram cancelados, segundo a página da Infraero na internet.

O Tom Jobim fechou para pousos às 6h40m, funcionando por instrumentos apenas para decolagens. O terminal voltou ao normal às 10h16m. Das 53 partidas domésticas programas de meia-noite às 11h, 12 (22,6%) decolaram com atraso e 14 (26,4%) foram canceladas. E dos 15 voos internacionais no período, quatro (26,7%) partiram com atraso e um (6,7%) foi cancelado.