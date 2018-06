Aeroportos operam por instrumentos em SP devido ao mau tempo

Devido ao mau tempo, o Aeroporto Internacional de Guarulhos e o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, estão operando por instrumentos neste domingo, mas isso não tem prejudicado os voos. Segundo o boletim mais recente da empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), dos 115 voos nacionais agendados até as 14h em Guarulhos, apenas sete (6,1%) tinham partido com atraso superior a 30 minutos e dois (1,7%) haviam sido cancelados.

Com relação aos voos internacionais, o número de atrasos e cancelamentos é maior, mas ainda assim considerado dentro do normal. Dos 51 voos internacionais previstos até as 14h00 em Guarulhos, cinco (9,8%) decolaram com mais de meia hora de atraso e quatro (7,8%) foram cancelados. Em Congonhas, apenas dois (2,4%) dos 85 voos programados partiram com atraso e três (3,5%) foram cancelados.

Considerando todos os aeroportos do País, a situação também é tranquila. Do total de 1.069 voos programados até as 14h, 31 (2,9%) partiram com atraso e 32 (3%) foram cancelados.