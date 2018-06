Aeroportos paulistas registram atrasos em vôos Os aeroportos paulistas registram atrasos nas chegadas e partidas de vôos neste sábado, com demoras mais significativas no começo da manhã. A situação, de acordo com a Aeronáutica, ainda reflete os problemas nas freqüências de rádio ocorridos na sexta-feira no Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo (Cindacta 2), mas deve se normalizar ao longo deste sábado. De acordo com o site da Infraero, no aeroporto Internacional André Franco Montoro, em Guarulhos, nas chegadas, vôos da TAM vindos de Brasília, do Rio de Janeiro e de Santiago no Chile, aterrissaram com mais de duas horas de atraso. Um vôo da Gol, que saiu de Belém, deveria chegar a São Paulo às 8 horas, mas só aterrissou às 10h45. Outro vôo da Gol, vindo de Porto Alegre, deverá chegar à capital paulista às 11h30, quando o previsto era 9h30. Nas partidas, vôos com destino a Londrina, da TAM e American Airlines, deveriam decolar às 9h10, mas estão confirmados, segundo o site da Infraero, para as 11h40. Não havia informações sobre cancelamento de vôos. No aeroporto Internacional de Congonhas também há vôos atrasados. Nas partidas, uma vôo Oceanair vindo de Salvador deveria aterrissar às 6h40, mas só conseguiu fazê-lo às 10h45. Vôos da TAM para Maringá e Fortaleza, cujas partidas estavam previstas para as 9h28 e 9h48, decolaram após as 11h00. Nas chegadas, um vôo da TAM vindo de Campo Grande só conseguia chegar às 11h30, quando deveria ter pousado às 7h39. Na sexta-feira, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que houve problemas nas freqüências de rádio Cindacta 2, em Curitiba-PR, órgão do Comando da Aeronáutica responsável pelo gerenciamento do espaço aéreo na região sul. Os problemas começaram às 14h e foram restabelecidos às 14h25. As 18 horas as freqüências de comunicações teriam caído novamente, permanecendo por duas horas fora do ar, disse a Agência.