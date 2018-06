Aeroportos registram atraso em 36% dos voos previstos

Até as 18 horas deste sábado, dos 1.553 voos previstos nos principais aeroportos do País, 35,7% sofreram atrasos. De acordo com o boletim da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que administra os aeroportos nacionais, foram 554 voos com atraso.

Ainda segundo a empresa, no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, dos 134 voos previstos até as 18h, 45 saíram com atraso, o que representa 33,6%. Outros 16 foram cancelados. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ocorreram 51 atrasos e 24 foram cancelados, de um total de 208 voos.

No Rio de janeiro, no Aeroporto Santos Dumont, 19 voos decolaram com atraso, de um total de 60 voos programados, o que representa 31,7% do total. Outras 31 decolagens foram suspensas. No Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim, dos 167 voos programados, 94 tiveram atraso, ou 56,3%.