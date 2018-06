Aeroportos registram atraso em mais de 30% dos voos na madrugada

SÃO PAULO - Entre a 0h e as 3h desta terça-feira, 4, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) registrou atrasos superiores a 30 minutos em 36 (30,5%) dos 118 voos domésticos programados nos aeroportos do País. Apenas dois (1,7%) foi cancelado pelas empresas aéreas. No período entre 2h e 3h, os atrasos atingiram 20,5% do total de voos.

Já em relação aos voos internacionais, dois (18,2%) dos 11 programados nos aeroportos em Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Guarulhos (SP), sofreram atrasos. Dos 11 voos, apenas um, procedente da capital mineira foi cancelado.